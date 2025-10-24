https://ria.ru/20251024/putin-2050377342.html
Путин заинтересовался системой для борьбы с серым импортом
экономика
россия
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евразийский экономический союз
россия
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался возможностями создаваемой в России национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая станет элементом борьбы с серым импортом.
Глава государства в пятницу провёл в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым. Глава ФТС
подчеркнул необходимость системного подхода в вопросе противодействия серым схемам.
"Для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведётся работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой СПОТ. В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС
", - рассказал Пикалёв.
Он отметил, что в пилотном варианте СПОТ начнёт действовать уже с 1 апреля 2026 года, а в полном объёме заработает с 1 июля следующего года.
"А что это за ожидание товаров?", - поинтересовался президент.
Как пояснил глава ФТС, машина, перевозящая груз, который планируется реализовать на российском рынке, не сможет пересечь границу без подтверждения налогового резидента в РФ
о том, что он действительно ожидает эту товарную партию.
"Иначе катаются туда-сюда... Понятно. И пользуются соответствующими преимуществами Евразэс", - отреагировал Путин
.
Пикалёв добавил, что благодаря этому механизму таможенники точно будут знать, что есть конкретный грузополучатель, который ждёт именно этот товар.
"Это как элемент борьбы с серым импортом, да?", - уточнил президент.
Руководитель ФТС подтвердил, что работа системы направлена на это.