Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.
"У нас, по сути, один вопрос, но с разных сторон, что называется, к нему должны подойти. Это усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом", — сказал он.
Президент анонсировал выступления нескольких докладчиков и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.
Накануне Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Ее возглавит заместитель директора Росфинмониторинга, курирующий соответствующие вопросы. Также в составе комиссии — замначальника управления службы ФСБ, замначальника Главного управления в центральном аппарате МВД и замдиректора департамента МИД.
Национальный антитеррористический комитет в августе отчитывался о количестве терактов, предотвращенных с начала года. Тогда сообщалось о 172 таких случаях. В том числе было предотвращено девять вооруженных нападений на учебные заведения.
В начале года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что число уголовных дел об экстремизме, направленных в суд за 2024 год, было на 43 процента больше, чем в предыдущем. При этом количество обвиняемых по таким делам увеличилось более чем на 50 процентов.
Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 17 октября. Тогда обсуждался вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
