Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом
13:46 24.10.2025 (обновлено: 14:33 24.10.2025)
Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом
Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом
2025-10-24T13:46:00+03:00
2025-10-24T14:33:00+03:00
россия
владимир путин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
александр бастрыкин
терроризм
россия
2025
Новости
Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
Президент провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Обсуждалось усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.
Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.
"У нас, по сути, один вопрос, но с разных сторон, что называется, к нему должны подойти. Это усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом", — сказал он.

Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Глава ФСБ отметил рост преступлений, совершенных под влиянием Украины
12 августа, 11:52
Президент анонсировал выступления нескольких докладчиков и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.
Накануне Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Ее возглавит заместитель директора Росфинмониторинга, курирующий соответствующие вопросы. Также в составе комиссии — замначальника управления службы ФСБ, замначальника Главного управления в центральном аппарате МВД и замдиректора департамента МИД.
Национальный антитеррористический комитет в августе отчитывался о количестве терактов, предотвращенных с начала года. Тогда сообщалось о 172 таких случаях. В том числе было предотвращено девять вооруженных нападений на учебные заведения.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Доля молодых людей среди задержанных за терроризм достигла 65 процентов
12 августа, 12:48
В начале года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что число уголовных дел об экстремизме, направленных в суд за 2024 год, было на 43 процента больше, чем в предыдущем. При этом количество обвиняемых по таким делам увеличилось более чем на 50 процентов.
Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 17 октября. Тогда обсуждался вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
Россия Владимир Путин Александр Бортников Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Безопасность Александр Бастрыкин Терроризм
 
 
