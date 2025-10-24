https://ria.ru/20251024/putin-2050330255.html
Путин и Алиев обсудили двустороннюю повестку
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе обсудили двустороннюю повестку,... РИА Новости, 24.10.2025
