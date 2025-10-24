Рейтинг@Mail.ru
Путин и Алиев условились о контактах на различных уровнях - РИА Новости, 24.10.2025
13:06 24.10.2025
Путин и Алиев условились о контактах на различных уровнях
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре условились продолжать контакты на различных уровнях, сообщает... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Россия, Владимир Путин, Азербайджан, Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре условились продолжать контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Путин созвонился с Алиевым
