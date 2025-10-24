https://ria.ru/20251024/putin-2050329161.html
Путин и Алиев условились о контактах на различных уровнях
Путин и Алиев условились о контактах на различных уровнях - РИА Новости, 24.10.2025
Путин и Алиев условились о контактах на различных уровнях
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре условились продолжать контакты на различных уровнях, сообщает... РИА Новости, 24.10.2025
