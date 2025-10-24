https://ria.ru/20251024/putin-2050327814.html
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:04:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603038119_0:144:3060:1865_1920x0_80_0_0_8cc2c84b1e7ddec6fb71ee0fc03c0af9.jpg
россия
Новости
ru-RU
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор