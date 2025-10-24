Рейтинг@Mail.ru
13:04 24.10.2025
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня в первой половине дня международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
