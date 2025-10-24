https://ria.ru/20251024/putin-2050326655.html
Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 24.10.2025
Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
Президент России Владимир Путин накануне Дня таможенника встретится с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы...
россия
Путин накануне Дня таможенника встретится с главой ФТС Пикалевым