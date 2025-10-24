Встреча Путина и Трампа требует подготовки, заявил Песков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ни президент России Владимир Путин, ни глава США Дональд Трамп не хотят собираться только ради встречи и терять время зря, для результативности нужна подготовка, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.