13:01 24.10.2025
Встреча Путина и Трампа требует подготовки, заявил Песков
Варвара Скокшина
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ни президент России Владимир Путин, ни глава США Дональд Трамп не хотят собираться только ради встречи и терять время зря, для результативности нужна подготовка, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи. Для того чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
23 апреля, 20:06
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
