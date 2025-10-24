https://ria.ru/20251024/putin-2050322914.html
Путин не исключает проведение саммита с США в будущем, заявил Песков
Путин не исключает проведение саммита с США в будущем, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2025
Путин не исключает проведение саммита с США в будущем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, не исключает проведение саммита между Россией и США в будущем, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.10.2025
Путин не исключает проведение саммита с США в будущем, заявил Песков
