В Подмосковье у подростка изъяли ядовитых питомцев
В Подмосковье у подростка изъяли ядовитых питомцев
Ядовитых змей изъяли у 15-летнего подростка в подмосковном Пушкино, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 24.10.2025
В Пушкино у подростка изъяли ядовитых змей
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Ядовитых змей изъяли у 15-летнего подростка в подмосковном Пушкино, сообщается
в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Пушкинская городская прокуратура приняла меры по изъятию необычных и опасных домашних питомцев 15-летнего подростка... В ходе проверки установлено, что 15-летний подросток, проживающий совместно с бабушкой и дедушкой, в качестве домашних питомцев содержал крайне ядовитых среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о содержании местным жителем в частном жилом доме экзотических и опасных змей поступила в прокуратуру из общественной организации.
В ведомстве рассказали, что укус каждой из ядовитых змей представляет смертельную угрозу для человека.
"Для содержания и разведения подобных змей требуется специальная лицензия и соответствующее образование, которыми ни взрослые, ни сам подросток не обладают", - добавили в прокуратуре.
При этом, согласно сообщению, на рептилий не оформлены необходимые документы и ветеринарные паспорта. Змей передали на ответственное хранение в специализированную организацию.
"Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными", - заключили в ведомстве.