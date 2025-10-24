В Подмосковье у подростка изъяли ядовитых питомцев

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ядовитых змей изъяли у 15-летнего подростка в подмосковном Пушкино, Ядовитых змей изъяли у 15-летнего подростка в подмосковном Пушкино, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

"Пушкинская городская прокуратура приняла меры по изъятию необычных и опасных домашних питомцев 15-летнего подростка... В ходе проверки установлено, что 15-летний подросток, проживающий совместно с бабушкой и дедушкой, в качестве домашних питомцев содержал крайне ядовитых среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о содержании местным жителем в частном жилом доме экзотических и опасных змей поступила в прокуратуру из общественной организации.

В ведомстве рассказали, что укус каждой из ядовитых змей представляет смертельную угрозу для человека.

"Для содержания и разведения подобных змей требуется специальная лицензия и соответствующее образование, которыми ни взрослые, ни сам подросток не обладают", - добавили в прокуратуре.

При этом, согласно сообщению, на рептилий не оформлены необходимые документы и ветеринарные паспорта. Змей передали на ответственное хранение в специализированную организацию.