Удивительная жизнь Мишеля Нострадамуса

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Одни считают его шарлатаном, другие — величайшим пророком всех времен. Родившийся в начале XVI века, Мишель Нострадамус до сих привлекает внимание к своей весьма незаурядной персоне. Что же предсказывал французский врач и астролог на конец 2025 года?

Чумной доктор

В описании жизни знаменитого прорицателя остается много белых пятен. Даже само имя Нострадамус не настоящее, его звали Мишель де Нострдам.

Еще в юности он выбрал медицину. В 1529 году поступил в Университет Монпелье, а в 1534-м получил докторскую степень.

В то время на Европейском континенте вовсю свирепствует чума. От "черной смерти" умерли жена Нострадамуса и двое детей.

Потрясенный потерей, он стремился изобрести лекарство от чумы. Но большого успеха эксперименты не возымели.

После трагической смерти первой жены Нострадамус женился во второй раз на Анне Понсард Жемелье. От этого брака родились шестеро детей.

Слава предсказателя ждала Нострадамуса еще при жизни, когда ему удалось опубликовать свой первый труд — "Пророчества".

© Public domain Титульная страница "Предсказания Мишеля Нострадамуса" издания 1568 года © Public domain Титульная страница "Предсказания Мишеля Нострадамуса" издания 1568 года

Предсказал Французскую революцию и убийство Кеннеди

Это сборник из 942 поэтических четверостиший, который написан в весьма загадочном, аллегорическом стиле. Повествует о войне, стихийных бедствиях, политических переворотах и социальных изменениях.

Язык посланий был чрезвычайно витиеватым и сложным для понимания. В силу этого любое слово из четверостиший может иметь несколько значений и трактоваться по-разному.

© Public domain Екатерина Медичи и Нострадамус © Public domain Екатерина Медичи и Нострадамус

Нострадамуса часто называют предсказателем целого ряда важнейших исторических событий, включая приход к власти Адольфа Гитлера, Французскую революцию и убийство Джона Кеннеди. Однако эти интерпретации в значительной степени ретроспективны и расплывчаты.

Ждут войны

Одна из самых пугающих тем в его четверостишиях — это призрак войны. Есть отрывок, в котором говорится о Марсе, правящем среди звезд, и о святилищах, обагренных кровью, современные интерпретаторы связывают его с возможностью возникновения полномасштабной мировой войны.

По мнению английских журналистов, эти пророчества тесно переплетаются с сегодняшним днем. По данным опросов, проведенных Атлантическим советом и корпорацией RAND, риск крупного глобального конфликта к 2026 году составляет до 30 процентов. Вызывают особую озабоченность напряженность в Тайваньском проливе, конфликт на Украине и трения между НАТО и Россией.

© Getty Images / Maja Hitij Учения НАТО в Германии © Getty Images / Maja Hitij Учения НАТО в Германии

Нострадамус писал : "Когда Марс будет править среди звезд, святилище будет окроплено человеческой кровью".

"Три огня поднимаются с восточной стороны, в то время как запад погружается во тьму".

Данные строки некоторые связывают с быстро растущим влиянием стран Востока, в то время как Запад, "теряющий свой свет в тишине", начинает восприниматься регионом, где ослабевают влияние и стабильность.

Ситуация на Украине

Одно из предсказаний, как написали в Daily Mail, пугающе напоминает нынешнюю ситуацию на Украине.

"Из-за долгой войны вся армия истощилась и у них не осталось денег для солдат. Вместо золота и серебра они будут чеканить кожаные монеты, галльскую медь и полумесяц", — писал Нострадамус.

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные © AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные

Истощение украинской армии связывается с сокращением США военной помощи, а также нехваткой людских ресурсов. В Киеве уже не скрывают: ситуация очень сложная.

Новый лидер и космическая катастрофа

Некоторые предсказания Нострадамуса прочитаны как предвидение космической угрозы: "Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, умоляет мир… Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс".

По одной из версий, речь об астероиде или комете. Другие видят отсылку к атомной бомбе — "высшему проявлению науки и судьбы".