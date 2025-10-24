https://ria.ru/20251024/prokuratura-2050258236.html
Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на дом в подмосковном Красногорске, в результате которой пострадали пять человек, в том числе... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T07:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА в Красногорске