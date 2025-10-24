Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске - РИА Новости, 24.10.2025
07:19 24.10.2025
Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске
Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске - РИА Новости, 24.10.2025
Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на дом в подмосковном Красногорске, в результате которой пострадали пять человек, в том числе... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
красногорск
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев
Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА в Красногорске

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на дом в подмосковном Красногорске, в результате которой пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Как уточнили в областной прокуратуре, среди пострадавших есть малолетний ребенок. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. На месте происшествия развернут оперштаб.
"По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей дома и оказание им всесторонней помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в целях оперативного разрешения возможных вопросов обеспечено взаимодействие с экстренными службами и правоохранительными органами.
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей Воробьев
 
 
