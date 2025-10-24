Прокуратура контролирует соблюдение прав после атаки БПЛА в Красногорске

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на дом в подмосковном Красногорске, в результате которой пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщили в прокуратуре Московской области.