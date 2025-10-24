Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. В сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области увеличилось производство молока, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам работы за девять месяцев.

Он уточнил, что с января по сентябрь включительно молочные предприятия Липецкой области в среднем получили более 7,4 тысячи килограммов молока от одной коровы – это на 400 килограммов больше, чем за тот же период 2024 года.

Среднесуточный надой от одного животного в регионе составляет 26 килограммов молока. По словам Артамонова, лидеры по производству молока в области – Тербунский и Долгоруковский районы, где средний надой молока от одной коровы за сутки превышает 30 килограммов.

Губернатор региона отметил, что за девять месяцев 2025 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 262,6 тысячи тонн, что почти на 7% больше, чем годом ранее. А в сельхозорганизациях, в том числе благодаря совершенствованию кормовой базы и повышению генетического потенциала животных, этот показатель вырос более чем на 9%.