https://ria.ru/20251024/proizvodstvo-2050401787.html
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области - РИА Новости, 24.10.2025
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
В сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области увеличилось производство молока, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам работы за девять... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:00:00+03:00
2025-10-24T16:00:00+03:00
2025-10-24T16:00:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
молоко
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900695161_838:776:3058:2025_1920x0_80_0_0_93874659ff696650afb37048904c40b8.jpg
https://ria.ru/20251023/maslo-2050164548.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900695161_789:346:3058:2048_1920x0_80_0_0_c3f2d205817d3c728a1c23e821e4647d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, молоко, производство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Молоко, Производство
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
Игорь Артамонов: производство молока нарастили в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. В сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области увеличилось производство молока, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам работы за девять месяцев.
Он уточнил, что с января по сентябрь включительно молочные предприятия Липецкой области в среднем получили более 7,4 тысячи килограммов молока от одной коровы – это на 400 килограммов больше, чем за тот же период 2024 года.
Среднесуточный надой от одного животного в регионе составляет 26 килограммов молока. По словам Артамонова, лидеры по производству молока в области – Тербунский и Долгоруковский районы, где средний надой молока от одной коровы за сутки превышает 30 килограммов.
Губернатор региона отметил, что за девять месяцев 2025 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 262,6 тысячи тонн, что почти на 7% больше, чем годом ранее. А в сельхозорганизациях, в том числе благодаря совершенствованию кормовой базы и повышению генетического потенциала животных, этот показатель вырос более чем на 9%.
"Это результат системной работы наших аграриев, инвестиций в современные технологии и планомерной селекционной работы. Мы и дальше будем создавать условия для наращивания производства высококачественной продукции", – прокомментировал в заключении Артамонов.