Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
Липецкая область
 
16:00 24.10.2025
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области
В сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области увеличилось производство молока, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам работы за девять...
1920
1920
true
Артамонов: производство молока выросло в Липецкой области

Игорь Артамонов: производство молока нарастили в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. В сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области увеличилось производство молока, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам работы за девять месяцев.
Он уточнил, что с января по сентябрь включительно молочные предприятия Липецкой области в среднем получили более 7,4 тысячи килограммов молока от одной коровы – это на 400 килограммов больше, чем за тот же период 2024 года.
Среднесуточный надой от одного животного в регионе составляет 26 килограммов молока. По словам Артамонова, лидеры по производству молока в области – Тербунский и Долгоруковский районы, где средний надой молока от одной коровы за сутки превышает 30 килограммов.
Губернатор региона отметил, что за девять месяцев 2025 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 262,6 тысячи тонн, что почти на 7% больше, чем годом ранее. А в сельхозорганизациях, в том числе благодаря совершенствованию кормовой базы и повышению генетического потенциала животных, этот показатель вырос более чем на 9%.
"Это результат системной работы наших аграриев, инвестиций в современные технологии и планомерной селекционной работы. Мы и дальше будем создавать условия для наращивания производства высококачественной продукции", – прокомментировал в заключении Артамонов.
Липецкая область Игорь Артамонов Молоко Производство
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
