Производство макаронных изделий увеличилось на 6,7% в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
12:05 24.10.2025
Производство макаронных изделий увеличилось на 6,7% в Подмосковье
Производство макаронных изделий увеличилось на 6,7% в Подмосковье
Производители Подмосковья выпустили свыше 216 тысяч тонн макаронных изделий за первые восемь месяцев 2025 года, что на 6,7% превысило показатели аналогичного... РИА Новости, 24.10.2025
Производство макаронных изделий увеличилось на 6,7% в Подмосковье

В Подмосковье объем производства макаронных изделий вырос на 6,7 процента

Производство макаронных изделий. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили свыше 216 тысяч тонн макаронных изделий за первые восемь месяцев 2025 года, что на 6,7% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, предприятия региона выпускают разнообразные виды продукции.
Это традиционные спагетти, макароны, рожки и перья, а также специализированные изделия — вермишель для супов и лапшу быстрого приготовления.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что выпуск мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 году. Планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн. Так, регион планирует увеличить выпуск продукции агропромышленного комплекса на 25% относительно показателей 2021 года, одновременно нарастив экспортные поставки в 1,5 раза.
Свинина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
23 октября, 11:05
 
Новости Подмосковья
 
 
