Производство макаронных изделий увеличилось на 6,7% в Подмосковье

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили свыше 216 тысяч тонн макаронных изделий за первые восемь месяцев 2025 года, что на 6,7% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, предприятия региона выпускают разнообразные виды продукции.

Это традиционные спагетти, макароны, рожки и перья, а также специализированные изделия — вермишель для супов и лапшу быстрого приготовления.