Около 50 тысяч школьников Подмосковья пройдут профессиональные пробы
Новости Подмосковья
 
16:33 24.10.2025
Около 50 тысяч школьников Подмосковья пройдут профессиональные пробы
Около 50 тысяч школьников Подмосковья пройдут профессиональные пробы
Порядка 50 тысяч школьников из Подмосковья поучаствуют в профессиональных пробах до конца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской... РИА Новости, 24.10.2025
Около 50 тысяч школьников Подмосковья пройдут профессиональные пробы

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Порядка 50 тысяч школьников из Подмосковья поучаствуют в профессиональных пробах до конца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Отмечается, что единая модель профориентации реализуется в регионе уже третий год. Она охватывает школьников с 6 по 11 класс. Одним из ключевых ее этапов являются профессиональные пробы. Принять в них участие могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе и выбрать интересующую специальность.
Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что для помощи школьникам в выборе будущей профессии проводятся профессиональные пробы на базе колледжей, вузов, кванториумов и предприятий.
"Ребята могут попробовать себя в разных направлениях и понять, что им действительно интересно. К концу года такую возможность получат около 50 тысяч школьников", – приводит пресс-служба слова Болатаевой.
Пробы проводятся в первую очередь по востребованным в Подмосковье профессиям, — таким как инженер, медик, программист или промышленный рабочий. Ребятам рассказывают об особенностях выбранной специальности, перспективах трудоустройства. Также детям дают возможность примерить профессию на себя. Школьники могут попробовать потушить пожар, собрать электрическую схему, написать код, поработать со сварочным аппаратом или провести химический анализ.
Также в рамках профориентации проводятся экскурсии на ведущие предприятия региона. В этом году школьники совершат более 3,2 тысячи таких визитов.
