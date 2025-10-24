Санду назначила кандидатом в премьеры Молдавии гражданина Румынии

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении кандидатом на пост премьер-министра страны бизнесмена Александра Мунтяну, который, как и Санду, имеет и румынское гражданство, следует из опубликованного на сайте главы молдавского государства документа.
"Александр Мунтяну назначается кандидатом на должность премьер-министра", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Санду 23-24 октября провела консультации с парламентскими фракциями по выбору претендента на должность главы правительства. В четверг Санду встретилась с партиями "Демократия дома", "Нашей партией", блоком "Альтернатива", а также Соцпартией. Партия социалистов (ПСРМ) после участия в консультациях с президентом заявила, что отказывается поддержать правительство Александра Мунтяну. А партия коммунистов Молдавии заявила, что не примет участия в консультациях, поскольку президент проявила неуважение к конституции, когда назвала кандидатуру Мунтяну в премьер-министры до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана консультироваться. Санду 24 октября провела встречу с правящей партией "Действие и солидарность", на которой политформирование предложило кандидатуру Мунтяну.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия предложит Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. Мунтяну сам признался журналистам в наличии у него румынского и американского гражданств.
В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Согласно местному законодательству, после того как Санду подпишет указ о выдвижении кандидата на пост премьера, у него будет 15 дней, чтобы представить парламенту программу правления и команду правительства.
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.️
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
