Санду назначила кандидатом в премьеры Молдавии гражданина Румынии

В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Согласно местному законодательству, после того как Санду подпишет указ о выдвижении кандидата на пост премьера, у него будет 15 дней, чтобы представить парламенту программу правления и команду правительства.