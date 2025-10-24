Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – Риа новости. Премьер-министр Бельгии заявил, что на его вопрос странам Евросоюза на саммите о том, кто из них готов выступить гарантом немедленного возвращения его стране наличными полной стоимости российских суверенных активов в случае необходимости их немедленно вернуть России, "цунами энтузиазма за столом не наблюдалось".

"Я спросил своих коллег, кто готов, желает и в состоянии это (гарантии) подписать, поскольку вы забираете деньги у моей страны. Я не могу (конечно, и не хочу) но даже не в состоянии через неделю заплатить 140 миллиардов евро, поэтому я спросил: кто действительно поддерживает это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, - кто готов, желает и способен подписать гарантию, чтобы я спокойно спал по ночам? Так вот этот вопрос, знаете ли, как-то не вызвал цунами энтузиазма у собравшихся за столом", - сказал он журналистам ночью в Брюсселе по итогам саммита.