Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России - РИА Новости, 24.10.2025
13:42 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России - РИА Новости, 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
Премьер-министр Бельгии заявил, что на его вопрос странам Евросоюза на саммите о том, кто из них готов выступить гарантом немедленного возвращения его стране... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:42:00+03:00
2025-10-24T13:42:00+03:00
в мире
брюссель
бельгия
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире, брюссель, бельгия, россия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Бельгия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России

Премьер Бельгии рассказал о реакции ЕС на вопрос о гарантиях по активам РФ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – Риа новости. Премьер-министр Бельгии заявил, что на его вопрос странам Евросоюза на саммите о том, кто из них готов выступить гарантом немедленного возвращения его стране наличными полной стоимости российских суверенных активов в случае необходимости их немедленно вернуть России, "цунами энтузиазма за столом не наблюдалось".
Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в ближайшие два года.
"Я спросил своих коллег, кто готов, желает и в состоянии это (гарантии) подписать, поскольку вы забираете деньги у моей страны. Я не могу (конечно, и не хочу) но даже не в состоянии через неделю заплатить 140 миллиардов евро, поэтому я спросил: кто действительно поддерживает это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, - кто готов, желает и способен подписать гарантию, чтобы я спокойно спал по ночам? Так вот этот вопрос, знаете ли, как-то не вызвал цунами энтузиазма у собравшихся за столом", - сказал он журналистам ночью в Брюсселе по итогам саммита.
Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
Кошта надеется принять решение по использованию активов России в декабре
В миреБрюссельБельгияРоссияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
