Премьер Бельгии оценил законность конфискации российских активов

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. В ЕС до сих пор нет четкого ответа на вопрос о том, может ли конфискация российских суверенных активов быть законной и безопасной, юристы дают "разные непонятные ответы", посетовал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который в четверг заблокировал на саммите Евросоюза решение об использовании российских денег для финансирования Киева на ближайшие два года.

"Может ли это быть законно? Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, и на него нет четких ответов. Если вы спрашиваете юристов…, они дают разные непонятные ответы", - сказал он журналистам поздно вечером в четверг по итогам европейской встречи в верхах.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.