В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в его разработке приняли участие комитет Госдумы РФ по молодежной политике, Минобороны и МВД России, Росгвардия, "Движение первых" и 138 патриотических организаций, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

« "Правительство Российской Федерации утвердило комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Документ разработан Роспатриотцентром Росмолодёжи в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации" и учитывает предложения федеральных и региональных органов власти, общественных движений и некоммерческих организаций", - отметили в сообщении.

Уточняется, что в разработке комплекса мер также приняли участие комитет Госдумы РФ по молодежной политике, Минобороны России, МВД России, Росгвардия , "Движение первых" и 138 патриотических организаций.

« "Утвержденный комплекс мер - это важный шаг в реализации государственной молодежной политики. Одна из национальных целей, определенных президентом России Владимиром Путиным - реализация каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Она также отражена в национальном проекте "Молодежь и дети". Комплекс мер позволит усилить системную работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию и вовлечь больше молодых людей в общественно полезную деятельность", - сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров

По словам Гурова, утвержденные меры направлены на создание единой системы патриотического воспитания, которая учитывает региональные особенности, социальные потребности молодежи, национальные традиции и историческое наследие страны. Кроме того, документ включает меры по нормативно-правовому регулированию, кадровому совершенствованию, совершенствованию материально-технической базы, методической поддержке, проведению всероссийских и региональных проектов и программ, включая образовательные программы для участников и ветеранов СВО.