Рейтинг@Mail.ru
В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/pravitelstvo-2050506573.html
В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи
В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи - РИА Новости, 24.10.2025
В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи
Правительство РФ утвердило комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в его разработке приняли участие комитет Госдумы РФ по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:58:00+03:00
2025-10-24T23:58:00+03:00
общество
россия
григорий гуров
владимир путин
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg
https://ria.ru/20250405/zarnitsa-2009567819.html
https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, григорий гуров, владимир путин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Григорий Гуров, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи

Правительство утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в его разработке приняли участие комитет Госдумы РФ по молодежной политике, Минобороны и МВД России, Росгвардия, "Движение первых" и 138 патриотических организаций, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
«

"Правительство Российской Федерации утвердило комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Документ разработан Роспатриотцентром Росмолодёжи в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации" и учитывает предложения федеральных и региональных органов власти, общественных движений и некоммерческих организаций", - отметили в сообщении.

Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Правительство направит 300 миллионов рублей на "Зарницу 2.0"
5 апреля, 20:23
Уточняется, что в разработке комплекса мер также приняли участие комитет Госдумы РФ по молодежной политике, Минобороны России, МВД России, Росгвардия, "Движение первых" и 138 патриотических организаций.
«
"Утвержденный комплекс мер - это важный шаг в реализации государственной молодежной политики. Одна из национальных целей, определенных президентом России Владимиром Путиным - реализация каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Она также отражена в национальном проекте "Молодежь и дети". Комплекс мер позволит усилить системную работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию и вовлечь больше молодых людей в общественно полезную деятельность", - сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.
По словам Гурова, утвержденные меры направлены на создание единой системы патриотического воспитания, которая учитывает региональные особенности, социальные потребности молодежи, национальные традиции и историческое наследие страны. Кроме того, документ включает меры по нормативно-правовому регулированию, кадровому совершенствованию, совершенствованию материально-технической базы, методической поддержке, проведению всероссийских и региональных проектов и программ, включая образовательные программы для участников и ветеранов СВО.
"Для обеспечения эффективной реализации Комплекса мер и дальнейшего развития системы патриотического воспитания Роспатриотцентром Росмолодежи будет организован мониторинг и анализ достигнутых результатов", - отметили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
29 марта, 02:51
 
ОбществоРоссияГригорий ГуровВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала