Рейтинг@Mail.ru
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/prava-2050243321.html
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав - РИА Новости, 24.10.2025
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав
С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:10:00+03:00
2025-10-24T02:10:00+03:00
общество
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
https://ria.ru/20250928/prava-2044873385.html
https://ria.ru/20250826/prava-2037721527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав

Федяев: права можно обменять в течение трех лет с даты окончания срока действия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания срока действия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие", - сказал Федяев.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
28 сентября, 10:10
Он отметил, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
"Хочу прояснить ситуацию с окончанием отсрочки по замене водительских прав. В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера", - уточнил депутат.
Он подчеркнул, что права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты, отметив, что этого времени достаточно, чтобы планово их заменить.
"При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", - дополнил парламентарий.
Он также отметил, что важно запомнить: если срок водительских прав истекает 1 января 2026 года или позже, на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
Молодой человек у стоянки проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Самокатчиков будут лишать водительских прав за езду в нетрезвом виде
26 августа, 18:07
 
ОбществоРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала