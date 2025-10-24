В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания срока действия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

"С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие", - сказал Федяев.

Он отметил, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.

"Хочу прояснить ситуацию с окончанием отсрочки по замене водительских прав. В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России , и продление также было изначально задумано как временная мера", - уточнил депутат.

Он подчеркнул, что права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты, отметив, что этого времени достаточно, чтобы планово их заменить.

"При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", - дополнил парламентарий.