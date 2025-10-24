https://ria.ru/20251024/prava-2050243321.html
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав - РИА Новости, 24.10.2025
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав
С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:10:00+03:00
2025-10-24T02:10:00+03:00
2025-10-24T02:10:00+03:00
общество
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
https://ria.ru/20250928/prava-2044873385.html
https://ria.ru/20250826/prava-2037721527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
В ГД разъяснили ситуацию с завершением отсрочки на обмен водительских прав
Федяев: права можно обменять в течение трех лет с даты окончания срока действия
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания срока действия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие", - сказал Федяев.
Он отметил, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
"Хочу прояснить ситуацию с окончанием отсрочки по замене водительских прав. В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России
, и продление также было изначально задумано как временная мера", - уточнил депутат.
Он подчеркнул, что права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты, отметив, что этого времени достаточно, чтобы планово их заменить.
"При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", - дополнил парламентарий.
Он также отметил, что важно запомнить: если срок водительских прав истекает 1 января 2026 года или позже, на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.