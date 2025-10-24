Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске находится в отделении реанимации Красногорской больницы, еще трое пострадавших - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях больницы, сообщил главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев.

"У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, ссадины и раны нижних конечностей. Один пациент находится в отделении реанимации, трое - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях", - сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале Красногорской больницы.

Как сообщили в больнице, четверо из пяти пострадавших - двое мужчин и две женщины - находятся в Красногорской больнице. Один пострадавший ребенок госпитализирован в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Согласно сообщению, врачи Красногорской больницы наблюдают за состоянием пациентов, с ними работает психолог.