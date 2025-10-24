https://ria.ru/20251024/postradavshij-2050294857.html
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации - РИА Новости, 24.10.2025
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации
Один пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске находится в отделении реанимации Красногорской больницы, еще трое пострадавших - в удовлетворительном... РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске находится в отделении реанимации Красногорской больницы, еще трое пострадавших - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях больницы, сообщил главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев
сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске
. Самостоятельно эвакуировались 70 человек.
"У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, ссадины и раны нижних конечностей. Один пациент находится в отделении реанимации, трое - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях", - сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале
Красногорской больницы.
Как сообщили в больнице, четверо из пяти пострадавших - двое мужчин и две женщины - находятся в Красногорской больнице. Один пострадавший ребенок госпитализирован в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Согласно сообщению, врачи Красногорской больницы наблюдают за состоянием пациентов, с ними работает психолог.
"Для оперативной координации медицинской помощи в Красногорскую больницу прибыл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Совместно с руководством больницы он пообщался с пострадавшими, оценив их самочувствие и убедившись в полноте оказываемой им медицинской помощи", - говорится в сообщении.