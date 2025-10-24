Рейтинг@Mail.ru
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/postradavshij-2050294857.html
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации - РИА Новости, 24.10.2025
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации
Один пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске находится в отделении реанимации Красногорской больницы, еще трое пострадавших - в удовлетворительном... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:18:00+03:00
2025-10-24T11:18:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267531_0:199:2938:1852_1920x0_80_0_0_2b8f97376606de5acef4db95cf5e7b60.jpg
https://ria.ru/20251024/krasnogorsk-2050277840.html
https://ria.ru/20251024/krasnogorsk-2050269922.html
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267531_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5caadb7d072c1b4c307e4f5924942dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации

Один из пострадавших при атаке БПЛА на ЖК в Красногорске находится в реанимации

© Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один пострадавший после атаки БПЛА в Красногорске находится в отделении реанимации Красногорской больницы, еще трое пострадавших - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях больницы, сообщил главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Все пострадавшие при ударе ВСУ по Красногорску находятся в сознании
Вчера, 09:53
"У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, ссадины и раны нижних конечностей. Один пациент находится в отделении реанимации, трое - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях", - сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале Красногорской больницы.
Как сообщили в больнице, четверо из пяти пострадавших - двое мужчин и две женщины - находятся в Красногорской больнице. Один пострадавший ребенок госпитализирован в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Согласно сообщению, врачи Красногорской больницы наблюдают за состоянием пациентов, с ними работает психолог.
"Для оперативной координации медицинской помощи в Красногорскую больницу прибыл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Совместно с руководством больницы он пообщался с пострадавшими, оценив их самочувствие и убедившись в полноте оказываемой им медицинской помощи", - говорится в сообщении.
ЖК Изумрудные холмы в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Вчера, 09:05
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала