Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами
24.10.2025
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами
Российские альпинисты в Непале не находятся в критической ситуации, сообщило посольство России в Катманду.
2025-10-24T14:43:00+03:00
2025-10-24T14:43:00+03:00
2025-10-24T14:43:00+03:00
Непал
непал
россия
катманду
непал
россия
катманду
Новости
ru-RU
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами
Посольство РФ в Непале: альпинисты не находятся в критической ситуации
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Российские альпинисты в Непале не находятся в критической ситуации, сообщило посольство России в Катманду.
Ранее ряд СМИ сообщили, что группа из пяти российских альпинистов застряла на горе Манаслу в Непале
после ее покорения. По их данным, альпинисты не могут спуститься с высоты 8163 метров уже несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Посольство информирует, что, по данным непальской стороны, ситуация с российскими альпинистами, столкнувшимися со сложными погодными условиями при спуске с горы Манаслу, в настоящий момент не является критической. Совет Непала по туризму сообщил об отсутствии целевых запросов от российской группы, отметив при этом готовность оказать необходимое содействие в случае обращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Там отметили, что находятся в постоянном контакте со спасательными службами и туроператором, организовавшим восхождение, и внимательно следят за развитием ситуации.