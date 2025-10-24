Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами

"Посольство информирует, что, по данным непальской стороны, ситуация с российскими альпинистами, столкнувшимися со сложными погодными условиями при спуске с горы Манаслу, в настоящий момент не является критической. Совет Непала по туризму сообщил об отсутствии целевых запросов от российской группы, отметив при этом готовность оказать необходимое содействие в случае обращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.