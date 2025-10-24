Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/posolstvo-2050375617.html
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами - РИА Новости, 24.10.2025
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами
Российские альпинисты в Непале не находятся в критической ситуации, сообщило посольство России в Катманду. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:43:00+03:00
2025-10-24T14:43:00+03:00
в мире
непал
россия
катманду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d634f2120fc61ab6428c7dcf08fb9da9.jpg
https://ria.ru/20251022/vetnam-2049916627.html
непал
россия
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800957_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_e6888179d124320c6cce6f2222853072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, россия, катманду
В мире, Непал, Россия, Катманду
Посольство в Непале оценило ситуацию с российскими альпинистами

Посольство РФ в Непале: альпинисты не находятся в критической ситуации

© Pixabay / Pixabay/KiraHundeDogГорный массив в Непале
Горный массив в Непале - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Pixabay / Pixabay/KiraHundeDog
Горный массив в Непале . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Российские альпинисты в Непале не находятся в критической ситуации, сообщило посольство России в Катманду.
Ранее ряд СМИ сообщили, что группа из пяти российских альпинистов застряла на горе Манаслу в Непале после ее покорения. По их данным, альпинисты не могут спуститься с высоты 8163 метров уже несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Посольство информирует, что, по данным непальской стороны, ситуация с российскими альпинистами, столкнувшимися со сложными погодными условиями при спуске с горы Манаслу, в настоящий момент не является критической. Совет Непала по туризму сообщил об отсутствии целевых запросов от российской группы, отметив при этом готовность оказать необходимое содействие в случае обращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Там отметили, что находятся в постоянном контакте со спасательными службами и туроператором, организовавшим восхождение, и внимательно следят за развитием ситуации.
Вид на пляж Нячанг в провинции Кханьхоа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Вьетнаме спасли российского туриста, начавшего тонуть в море
22 октября, 18:50
 
В миреНепалРоссияКатманду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала