Рейтинг@Mail.ru
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/posobie-2050241773.html
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году - РИА Новости, 24.10.2025
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:48:00+03:00
2025-10-24T01:48:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
https://ria.ru/20251015/vyplaty-2048297728.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году

Максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году", - сказала Буцкая.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий
15 октября, 05:17
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала