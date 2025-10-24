https://ria.ru/20251024/posobie-2050241773.html
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.10.2025
россия
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
Максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей