Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.