В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ
Трое граждан Украины приговорены в Польше к различным срокам лишения свободы за поджог торгового центра, сообщает агентство IAR. РИА Новости, 24.10.2025
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Трое граждан Украины приговорены в Польше к различным срокам лишения свободы за поджог торгового центра, сообщает агентство IAR.
Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве
произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено.
"Вынесен приговор по делу о поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Окружной суд Варшава-Прага приговорил трех граждан Украины
- Сергея Р., Павла Т. и Владислава Ю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вышеперечисленные граждане Украины признаны виновными в "участии в организованной диверсионно-террористической группе".
По данным агентства, Павел Т. приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Сергей Р. - к 2 годам и 6 месяцам, а Владислав Ю. - к году и 4 месяцам.
Отмечается, что группа действовала на территории Польши
, Литвы
и Латвии
, а действия осужденных заключались "в поджогах на территории стран Евросоюза".