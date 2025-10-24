Рейтинг@Mail.ru
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ - РИА Новости, 24.10.2025
22:30 24.10.2025
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ - РИА Новости, 24.10.2025
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ
Трое граждан Украины приговорены в Польше к различным срокам лишения свободы за поджог торгового центра, сообщает агентство IAR.
в мире
украина
польша
варшава
украина
польша
варшава
в мире, украина, польша, варшава
В мире, Украина, Польша, Варшава
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ

В Польше трое украинцев приговорены к различным срокам за поджог ТЦ

Автомобиль пожарной службы в Польше
Автомобиль пожарной службы в Польше - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / STR
Автомобиль пожарной службы в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Трое граждан Украины приговорены в Польше к различным срокам лишения свободы за поджог торгового центра, сообщает агентство IAR.
Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено.
"Вынесен приговор по делу о поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Окружной суд Варшава-Прага приговорил трех граждан Украины - Сергея Р., Павла Т. и Владислава Ю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вышеперечисленные граждане Украины признаны виновными в "участии в организованной диверсионно-террористической группе".
По данным агентства, Павел Т. приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Сергей Р. - к 2 годам и 6 месяцам, а Владислав Ю. - к году и 4 месяцам.
Отмечается, что группа действовала на территории Польши, Литвы и Латвии, а действия осужденных заключались "в поджогах на территории стран Евросоюза".
