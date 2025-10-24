Рейтинг@Mail.ru
В Польше упал военный беспилотник
10:20 24.10.2025 (обновлено: 14:38 24.10.2025)
В Польше упал военный беспилотник
Военный беспилотник потерпел аварию в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной Польше по причине потери связи, сообщает радио RMF24. РИА Новости, 24.10.2025
2025
Полиция на месте падения БПЛА в Иновроцлаве, Польша
© пресс-служба министра национальной обороны Польши
Полиция на месте падения БПЛА в Иновроцлаве, Польша
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Военный беспилотник потерпел аварию в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной Польше по причине потери связи, сообщает радио RMF24.
"Потеря связи – причина крушения дрона в Иновроцлаве", - отмечает радиостанция.
По имеющейся информации, дрон повредил автомобиль Польской почты. "Польская почта решит, требовать ли компенсацию в соответствии с Гражданским кодексом, поскольку оператор, выполнявший полёт, был застрахован от потери связи с устройством, что произошло вчера", - сообщил RMF24 майор Доминик Майк из военной полиции Быдгощи.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что все пострадавшие в результате данного происшествия получат компенсации.
"Могу уверить, что все, кто пострадал каким-либо образом, получат компенсации материального вреда и морального вреда", - сказал министр.
По его словам, расследованием падения дрона занимается Военная жандармерия.
"Военная жандармерия расследует это происшествие. Все выясняет. И конечно, предоставит соответствующие выводы и доклады", - сказал Косиняк-Камыш.
Накануне Польская группа вооружений (PGZ) сообщила о падении на гражданской территории беспилотного летательного аппарата Военного авиационного завода №2. В результате происшествия никто не пострадал. Дрон был учебным.
Представители Военного авиационного завода №2 и военная жандармерия расследуют причины и обстоятельства происшествия. Бывший заместитель министра национальной обороны Бартош Ковнацкий заявил, что это уже второй подобный инцидент.
