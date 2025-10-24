https://ria.ru/20251024/polsha-2050239300.html
В Польше потерпел аварию военный беспилотник
В Польше потерпел аварию военный беспилотник - РИА Новости, 24.10.2025
В Польше потерпел аварию военный беспилотник
Военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). РИА Новости, 24.10.2025
В Польше потерпел аварию военный беспилотник
В центральной Польше потерпел аварию военный беспилотник
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польская группа вооружений (PGZ).
"Информируем, что 23 октября в Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода №2. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Представители Военного авиационного завода №2 расследуют причины и ход происшествия, уточняет PGZ.