В Польше потерпел аварию военный беспилотник

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польская группа вооружений (PGZ).

"Информируем, что 23 октября в Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода №2. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.