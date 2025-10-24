Рейтинг@Mail.ru
В Польше потерпел аварию военный беспилотник
01:05 24.10.2025
В Польше потерпел аварию военный беспилотник
Военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). РИА Новости, 24.10.2025
В Польше потерпел аварию военный беспилотник

В центральной Польше потерпел аварию военный беспилотник

Флаг Польши
Флаг Польши
© Flickr / Terra Libera
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства, сообщает Польская группа вооружений (PGZ).
"Информируем, что 23 октября в Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода №2. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Представители Военного авиационного завода №2 расследуют причины и ход происшествия, уточняет PGZ.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Польше назвали сбитые над страной беспилотники пустышками
14 сентября, 16:09
 
