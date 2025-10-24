"Остался без обеих ног". К чему приводит опасное увлечение подростков

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Желание стать популярным в соцсетях, охота за адреналином, а по сути игра со смертью — подростки все чаще увлекаются зацепингом. Любители цепляться за движущиеся составы получают тяжелые травмы, в том числе смертельные. Однако, несмотря трагические случаи, продолжают исполнять трюки в метро и на железнодорожных путях. Что толкает детей на риск — в материале РИА Новости.

"Сорвался под поезд"

Аркадию Аксенову 16 лет, он учится в педагогическом колледже, профессионально занимается спортом. Член сборной страны по следж-хоккею, увлекается адаптивным вейкбордингом, конным спортом и пауэрлифтингом. О том, что произошло пять лет назад, жалеет до сих пор. "Он не восстановился психологически. Просто стал немного другим человеком: менее наивным и более недоверчивым", — говорит его мать Мария.

Зимой 2020-го Аркадий занимался на турнике, тренировку снимал на видео. Подошел знакомый 13-летний парень и предложил альтернативу, "которая собирает намного больше просмотров и лайков”, — запрыгнуть на вагон товарняка. Мальчик согласился. Но, уже стоя у рельсов, стал отнекиваться.

© Фото предоставила Мария Аркадий до того, как получил травмы © Фото предоставила Мария Аркадий до того, как получил травмы

"Подростков, которые были с ним рядом, 13 и 14 лет, его страх только подзадорил. На правах "старшаков" стали унижать его, угрожать, что завтра всей школе будет известно, какой он трус. Аркадий тогда профессионально занимался тайским боксом, гордость не позволила проглотить унижение, и он ринулся на этот поезд, не понимая, что делает. Схватился, подтянулся, встал на какую-то металлическую планочку. Поезд тряхнуло — и он сорвался под колеса", — рассказывает Мария о событиях того дня.

Аркадию оторвало обе ноги. Подростки, которые были с ним, скрылись. А через пару дней после случившегося, со слов Марии, взялись за старое — начали подговаривать детей кататься на товарняках.

© Фото предоставила Мария Мария с сыном © Фото предоставила Мария Мария с сыном

"Как они потом объяснили следователям, были уверены, что Аркадий не выживет. Думали, труп найдут, а на них заведут дело. О чем, к слову, знают не понаслышке, поскольку сами из неблагополучных семей. У одного отец тогда еще сидел, у второго вышел", — продолжает Мария.

Аксенов чудом выжил. После трех лет борьбы с последствиями травм сумел вернуться к активному образу жизни. И не отворачивается от тех, кто совершил ту же ошибку, — помогает советами, мотивирует собственным примером.

© Фото предоставила Мария Несмотря на тяжелые травмы, Аркадий вернулся к активному образу жизни © Фото предоставила Мария Несмотря на тяжелые травмы, Аркадий вернулся к активному образу жизни

"Многие из тех, кто выжил, остаются адреналиновыми наркоманами. Снова лезут на поезд, а если не могут, уходят в наркотики и алкоголь. Семьи после беды на зацепинге погружаются в кромешный мрак стыда и депрессии, общаться с такими людьми, если ты не врач-психиатр, очень трудно", — признается Мария.

© Фото предоставила Мария Аркадий Аксенов © Фото предоставила Мария Аркадий Аксенов

"Остаются незамеченными"

Несмотря на огромные риски, число зацеперов только растет. Железнодорожники зафиксировали, что только за девять месяцев 2025-го в Москве пострадали 48 подростков, почти у половины травмы оказались смертельными.

"Излюбленными у экстремалов по-прежнему остаются Ярославское, Казанское и Горьковское направления Московской железной дороги. Наиболее неблагоприятными на этих направлениях считаются участки в районе городов Щелково, Королев, Орехово-Зуево, Воскресенск, где есть станции с небольшим пассажиропотоком, что позволяет зацеперам оставаться незамеченными", — указывают в РЖД. Занимаются этим в основном подростки 11-14 лет. Железнодорожники, заметив посторонних на внешних частях состава, обязаны остановить поезд, осмотреть его и вызвать полицию.

В РЖД отмечают, что усилили меры профилактики: кроме уроков безопасности проводят экскурсии для школьников в моторвагонные депо. Там специалисты объясняют принципы работы подвижного состава, рассказывают о травмах, которые можно получить, если не соблюдать правила проезда. Также с помощью тренажеров-симуляторов предлагают почувствовать себя на месте машиниста.

Подстраиваются и производители: вносят корректировки во внешний вид поездов, исключают выступающие элементы. На головном и хвостовом вагонах электропоездов серии ЭД4М, курсирующих на Казанском, Ярославском, Горьковском и Павелецком направлениях, демонтируют кронштейны — ступени для внешнего технического обслуживания подвижного состава, которыми пользуются зацеперы.

За зацепинг предусмотрена административная ответственность — штраф от двух до четырех тысяч рублей. Грозит и уголовная, если будут доказаны "хулиганские побуждения", — до двух лет лишения свободы. Офицер запаса Александр Грецкий считает, что штрафы копеечные и их нужно увеличить.

« "На данный момент развивается другое движение — антизацеперы. Своего рода дружинники — по личной инициативе ловят подростков-хулиганов. Однако действуют они вне правового поля и сами рискуют жизнью. Почему их до сих пор не взяли под контроль — вопрос. Следовало бы подключить антизацеперов к рейдовым мероприятиям, чтобы вместе с полицейскими и железнодорожниками участвовали в обходах путей. А также ввести для них систему поощрения, в том числе за счет штрафов от нарушителей", — говорит Грецкий в комментарии РИА Новости.

© Фото предоставлено Александром Грецким Александр Грецкий © Фото предоставлено Александром Грецким Александр Грецкий

"Услышал невнятный стон"

Проблемой зацепинга он занялся относительно недавно. В начале октября вместе с другом Александром Ипатовым спас 14-летнего зацепера Мишу (имя несовершеннолетнего изменено). Подросток упал с "Ласточки" и три дня пролежал в овраге с тяжелыми травмами.

Об исчезновении мальчика Грецкий узнал через телеграм-канал. Выяснилось, что Миша живет в соседнем доме. Решение подключиться к поискам объяснил так: у самого сын-подросток, поэтому и не остался в стороне.

© Фото предоставлено Александром Грецким Александр Ипатов © Фото предоставлено Александром Грецким Александр Ипатов

В Сети появилось видео от зацеперов — тех, что были с Мишей. Именно там и сообщалось, что мальчик сорвался. Ролик подростки тут же удалили, однако некоторым участникам телеграм-канала удалось сделать скриншоты.

« "В основу наших поисков лег комментарий под видео, где было указано, что Миша слетел с электрички за восемь минут до прибытия в Клин. В дежурную часть полиции я не дозвонился, сообщил в "ЛизаАлерт". Там сказали, что сперва проверят информацию, — рассказывает Александр. — Сам работал в системе, понимал, насколько все может затянуться, поэтому с товарищем решили действовать вместе".

Грецкий и Ипатов прибыли к станции, рядом с которой мог находиться мальчик. Таксисты сориентировали их по рельефу и железнодорожным перегонам. Около 21:30 начали прочесывать пути.

« "В общей сложности по прямой шли десять километров. Но по факту больше, поскольку обследовали территорию наверху и внизу, передвигаясь зигзагами. В какой-то момент потеряли надежду. Но все же продолжили путь. Через полчаса услышали невнятный стон. Едва разобрали слово "мама". Пробрались ближе — и это был Миша. Поиски заняли почти шесть часов".

Ребенок не двигался из-за переломов. Поисковики вызвали подмогу, мальчика спасли. К счастью, его жизни ничего не угрожает, сейчас он в сознании, под наблюдением врачей.

© Фото предоставлено Александром Грецким Миша с мамой © Фото предоставлено Александром Грецким Миша с мамой

"Это целая система"

Зацеперы объединяются в группы, предоставляют друг другу ночлег, если по какой-то причине не могут вернуться обратно.

« "Катаются не только на электричках скоростных, но и на грузовых поездах. Недавно парень так добрался до Нижегородской области. Потом ждал подходящий состав, на котором можно вернуться в Москву, но такой не попадался. В итоге остался на ночевку у друзей по переписке. Общими усилиями его удалось вычислить и вернуть домой", — вспоминает случай из практики Дмитрий Второв, президент фонда "Поиск пропавших детей", член Общественного совета при МВД.

© Фото предоставлено фондом "Поиск пропавших детей" Президент фонда "Поиск пропавших детей", член Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв © Фото предоставлено фондом "Поиск пропавших детей" Президент фонда "Поиск пропавших детей", член Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв

Не обходилось и без трагедий. Родители подростка забили тревогу — пропал сын. Информации о том, что он увлекается зацепингом, ни у кого не было. Спустя несколько дней подростка нашли в одном из депо во время мойки поезда. Тело несколько дней пролежало на крыше вагона.

На днях — снова смертельный случай. "Мальчика ударило током, он слетел, — рассказывает Второв. — Двое других бросились его искать, но безуспешно. Только потом сообщили матери. Пока она вместе с полицейскими добиралась до места, наши волонтеры дистанционно ее опрашивали. В процессе разговора тело обнаружили. Хотя, конечно, до последнего все надеялись на лучшее".

В борьбе с опасным увлечением предлагают разные меры. Так, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает , что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению. Она указывает, что с начала года зафиксировано 28 случаев, одиннадцать детей погибло. Риск смерти или инвалидности подростков не останавливает.

Второв призывает родителей быть внимательнее к детям и их окружению.

« "Не надо бояться нарушить свободу ребенка, просматривая его переписки, звонки, историю браузера, проверяя его сумку. До 18 лет семья несет ответственность за детей. Когда мы работаем с родителями погибших подростков, они осознают, что где-то недосмотрели, упустили".