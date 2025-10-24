https://ria.ru/20251024/plennyj-2050403421.html
Украинский пленный рассказал, почему Киев отправляет военных ПВО в пехоту
2025-10-24T16:02:00+03:00
2025-10-24T16:02:00+03:00
2025-10-24T16:11:00+03:00
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Киев отправляет военнослужащих ПВО в пехоту из-за того, что они не сбивают ракеты, либо потому, что в пехоте не хватает людей, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Сергей Рыбацкий.
Сергей Рыбацкий проходил службу в 25-й бригаде ВСУ
. Он был взят в плен бойцами группировки войск "Центр" под Красноармейском в районе населённого пункта Сухой Яр. Перед отправкой в Донбасс
Рыбацкий нес службу в мобильной группе ПВО на западе Украины
.
"В Ивано-Франковской области
я стоял до первого месяца 2025 года. И массово всех, ну не только меня, много людей с воздушной обороны сняли, на пехоту кинули. Это массово по всей Украине. Наверное, (потому - ред.) что людей в пехоте уже нет", – рассказал военнопленный.
Рыбацкий добавил, что мобильные группы ПВО сейчас неэффективны, поэтому их массово переводят в пехоту.
"Может потому и нас отправили, что мы неэффективны, что мы не сбиваем. Поскольку я стоял, считай, два с половиной года, я ничего не сбил. Вообще. Ну то есть то там где-то пролетит, то там, то есть не доставали. Может, из-за этого перевели в пехоту. Нет эффективности. А может быть, пехота закончилась просто", - сказал военнопленный.