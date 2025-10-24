Украинский пленный рассказал, почему Киев отправляет военных ПВО в пехоту

"Может потому и нас отправили, что мы неэффективны, что мы не сбиваем. Поскольку я стоял, считай, два с половиной года, я ничего не сбил. Вообще. Ну то есть то там где-то пролетит, то там, то есть не доставали. Может, из-за этого перевели в пехоту. Нет эффективности. А может быть, пехота закончилась просто", - сказал военнопленный.