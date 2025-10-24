В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заключение стратегического соглашения с Россией приведет к завершению украинского конфликта, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.
"Для конца боевых действий необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией, которое закрепит ее отношения с остальной Европой", — призвал он.
По его мнению, именно такую инициативу президент США Дональд Трамп должен продвигать Евросоюзу.
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа. План предусматривает постепенное снятие санкций с России.
Вчера генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине на столе сейчас нет. Сам американский лидер в прошлую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским опубликовал пост в TruthSocial, в котором предложил России и Украине прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения.
В среду Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент Соединенных Штатов добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.