Рейтинг@Mail.ru
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 24.10.2025 (обновлено: 15:19 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/plan-2050286442.html
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
Заключение стратегического соглашения с Россией приведет к завершению украинского конфликта, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:32:00+03:00
2025-10-24T15:19:00+03:00
в мире
россия
украина
дональд трамп
марк рютте
сша
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg
https://ria.ru/20251024/belgiya-2050283718.html
https://ria.ru/20251024/preduprezhdenie-2050274734.html
https://ria.ru/20251024/guardian-2050265007.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b73b051cafa9918769897a485d399839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дональд трамп, марк рютте, сша, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Марк Рютте, США, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине

Макгрегор: стратегическое соглашение с Россией завершит конфликт на Украине

© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заключение стратегического соглашения с Россией приведет к завершению украинского конфликта, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.
«
"Для конца боевых действий необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией, которое закрепит ее отношения с остальной Европой", — призвал он.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Вчера, 10:25
По его мнению, именно такую инициативу президент США Дональд Трамп должен продвигать Евросоюзу.
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа. План предусматривает постепенное снятие санкций с России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Финляндии забили тревогу после предупреждения Путина
Вчера, 09:33
Вчера генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине на столе сейчас нет. Сам американский лидер в прошлую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским опубликовал пост в TruthSocial, в котором предложил России и Украине прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения.
В среду Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент Соединенных Штатов добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Вчера, 08:33
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампМарк РюттеСШАВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала