Песков прокомментировал слова Путина об ответе на попытки ударов по России
13:49 24.10.2025 (обновлено: 14:01 24.10.2025)
Песков прокомментировал слова Путина об ответе на попытки ударов по России
Президент РФ Владимир Путин обещал "ошеломляющий ответ" не на поставки ракет Tomahawk Украине, а на попытки ударов вглубь России, уточнил пресс-секретарь главы...
политика
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
политика, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Путина об ответе на попытки ударов по России

Песков: Путин обещал ошеломляющий ответ на попытки ударов вглубь России

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал "ошеломляющий ответ" не на поставки ракет Tomahawk Украине, а на попытки ударов вглубь России, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В четверг Путин заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили Пескова разъяснить его заявление.
"Вы только неправильно сказали: (ошеломляющий ответ – ред.) не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов по территории России. Вот о чем говорил президент", - сказал Песков журналистам.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
21 октября, 06:56
 
