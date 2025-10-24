Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште якобы была сорвана.

"Точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", — сказал он журналистам.

Песков обратил внимание на то, что Трамп за последние два дня несколько раз повторил, что не исключает встречи с Путиным в будущем. По словам пресс-секретаря, эту точку зрения разделяет и российский лидер.

"Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи", — добавил Песков.

Он отметил, что для того чтобы встреча стала результативной, нужно проделать большую работу на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США

Президенты России и США договорились встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.

Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.