Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
В Кремле ответили на утверждения о срыве встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште якобы была сорвана.
"Точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", — сказал он журналистам.
Песков
обратил внимание на то, что Трамп
за последние два дня несколько раз повторил, что не исключает встречи с Путиным
в будущем. По словам пресс-секретаря, эту точку зрения разделяет и российский лидер.
"Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи", — добавил Песков.
Он отметил, что для того чтобы встреча стала результативной, нужно проделать большую работу на уровне министра иностранных дел России
и госсекретаря США
.
Президенты России и США договорились встретиться в Будапеште
во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.
Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Он подчеркнул, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.