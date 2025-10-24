https://ria.ru/20251024/peskov-2050324681.html
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2025
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля из-за позиции предыдущих руководителей Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
япония
россия
токио
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков
Песков: за последние годы диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля