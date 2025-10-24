Рейтинг@Mail.ru
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2025
12:59 24.10.2025
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков
Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля, заявил Песков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Диалог Токио и Москвы был свернут практически до нуля из-за позиции предыдущих руководителей Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И, кроме того, конечно же, из-за позиции, которая была занята предыдущим правительством Японии за последние годы, собственно, двусторонний диалог был свернут практически до нуля", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о намерении заключить мирный договор с Россией.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
