В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика - РИА Новости, 24.10.2025
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика
Следователи возбудили дело после появления видео избиения и унижения мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.10.2025
СК возбудил дело после видео с избиением мальчика в Перми