Рейтинг@Mail.ru
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/perm-2050307468.html
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика - РИА Новости, 24.10.2025
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика
Следователи возбудили дело после появления видео избиения и унижения мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:20:00+03:00
2025-10-24T12:20:00+03:00
происшествия
пермь
россия
дзержинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050296483_0:413:1000:976_1920x0_80_0_0_1347c54c0f34081b5a357f92e6b1e1f3.jpg
https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html
пермь
россия
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050296483_0:372:1000:1122_1920x0_80_0_0_e1dbe6262fdcdb5a28f7800e7d9dfff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, дзержинский район
Происшествия, Пермь, Россия, Дзержинский район
В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика

СК возбудил дело после видео с избиением мальчика в Перми

© ЧП Пермь/TelegramКадр видео избиения мальчика в Перми
Кадр видео избиения мальчика в Перми - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© ЧП Пермь/Telegram
Кадр видео избиения мальчика в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления видео избиения и унижения мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный многократно бьет сидящего на земле ребенка по спине ногами. Вокруг стоят другие молодые люди. Юношу заставляют встать на колени и извиниться, он выполняет требование.
В ситуации разбирается прокуратура. По данным надзорного ведомства, между учащимися образовательных учреждений произошел конфликт около реки Мулянка в Перми.
"Следователями отдела по Дзержинскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело (по ст. 116 УК РФ "Побои") по информации, опубликованной в сети интернет", - сообщает следственное управление.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Полиция начала проверку после сообщения о драке между подростками в Перми
21 февраля, 09:49
 
ПроисшествияПермьРоссияДзержинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала