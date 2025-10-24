В Перми возбудили дело после видео с избиением мальчика

ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления видео избиения и унижения мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный многократно бьет сидящего на земле ребенка по спине ногами. Вокруг стоят другие молодые люди. Юношу заставляют встать на колени и извиниться, он выполняет требование.