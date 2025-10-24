https://ria.ru/20251024/perm-2050296847.html
В Перми начали проверку после видео с избиением мальчика
происшествия
пермь
дзержинский район
пермь
дзержинский район
происшествия, пермь, дзержинский район
Происшествия, Пермь, Дзержинский район
ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления видео избиения и унижения мальчика в Перми, сообщило надзорное ведомство.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный многократно бьет сидящего на земле ребенка по спине ногами. Вокруг стоят другие молодые люди. Юношу заставляют встать на колени и извиниться, он выполняет требование.
"Прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о нанесении в ходе конфликта побоев несовершеннолетнему. Будет дана оценка деятельности субъектов профилактики, в том числе в рамках работы с обучающимися в образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.
Ведомство установило, что конфликт между пермскими школьниками произошел около реки Мулянка в Дзержинском районе
