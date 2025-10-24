В Перми начали проверку после видео с избиением мальчика

ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления видео избиения и унижения мальчика в Перми, сообщило надзорное ведомство.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный многократно бьет сидящего на земле ребенка по спине ногами. Вокруг стоят другие молодые люди. Юношу заставляют встать на колени и извиниться, он выполняет требование.

"Прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о нанесении в ходе конфликта побоев несовершеннолетнему. Будет дана оценка деятельности субъектов профилактики, в том числе в рамках работы с обучающимися в образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.