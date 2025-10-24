Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий за ноябрь
09:17 24.10.2025 (обновлено: 12:48 24.10.2025)
В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий за ноябрь
В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий за ноябрь - РИА Новости, 24.10.2025
В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий за ноябрь
Пенсионерам, получающим пенсию 3 и 4 ноября, начислят ее досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда. РИА Новости, 24.10.2025
2025
общество, россия, почта россии
В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий за ноябрь

Соцфонд: часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пенсионерам, получающим пенсию 3 и 4 ноября, начислят ее досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда.
"В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получат пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", — говорится в публикации.
Так, тем, у кого выплата пенсии приходится на 3 и 4 ноября, ее перечислят 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
В Соцфонде добавили, что это касается всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, пенсий по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, их также перечислят досрочно.
При этом те, кому пенсию доставляют через "Почту России", получат деньги за ноябрь в привычные даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени ее можно будет получить в кассе почтового отделения.
ОбществоРоссияПочта России
 
 
