В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий за ноябрь

Так, тем, у кого выплата пенсии приходится на 3 и 4 ноября, ее перечислят 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

В Соцфонде добавили, что это касается всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, пенсий по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, их также перечислят досрочно.