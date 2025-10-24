Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья 285 жителей региона получили резидентские разрешения на платных парковках региона в жилой зоне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, резидентами платных парковок на улице Угрешской в Дзержинском и на Комсомольском проспекте в Люберцах стал 141 житель. Еще 144 человека получили резидентские разрешения на муниципальных парковках на улице Калараш в Люберцах, на проспекте Мира и на улице Некрасова в Реутове.

В пресс-службе подчеркнули, что часть заявок на получение резидентских разрешений была отклонена по причине некорректного предоставления документов. Среди ошибок: отсутствие согласия от несовершеннолетних, указание некорректного кадастрового номера. Также встречались о случаи, когда заявитель не был собственником квартиры или автомобиля.