Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку
Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку
2025-10-24T12:32:00+03:00
2025-10-24T12:32:00+03:00
2025-10-24T12:32:00+03:00
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья 285 жителей региона получили резидентские разрешения на платных парковках региона в жилой зоне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, резидентами платных парковок на улице Угрешской в Дзержинском и на Комсомольском проспекте в Люберцах стал 141 житель. Еще 144 человека получили резидентские разрешения на муниципальных парковках на улице Калараш в Люберцах, на проспекте Мира и на улице Некрасова в Реутове.
В пресс-службе подчеркнули, что часть заявок на получение резидентских разрешений была отклонена по причине некорректного предоставления документов. Среди ошибок: отсутствие согласия от несовершеннолетних, указание некорректного кадастрового номера. Также встречались о случаи, когда заявитель не был собственником квартиры или автомобиля.
Таким образом, чтобы получить резидентское разрешение, нужно подать заявление на регпортале Подмосковья, срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней.