Рейтинг@Mail.ru
Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:32 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/parkovka-2050310257.html
Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку
Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку - РИА Новости, 24.10.2025
Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку
На регпортале Подмосковья 285 жителей региона получили резидентские разрешения на платных парковках региона в жилой зоне, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:32:00+03:00
2025-10-24T12:32:00+03:00
новости подмосковья
дзержинский
люберцы
парковка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831900527_300:281:1751:1097_1920x0_80_0_0_dd62edefc1ba5a696cd46e6f12d8b019.jpg
https://ria.ru/20251023/razdel-2050054981.html
дзержинский
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831900527_567:209:1751:1097_1920x0_80_0_0_9547c5dc5666ade98c7d772c3ce9a3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинский, люберцы, парковка
Новости Подмосковья, Дзержинский, Люберцы, Парковка
Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку

Порядка 300 подмосковных жителей получили резидентские разрешения на парковку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья 285 жителей региона получили резидентские разрешения на платных парковках региона в жилой зоне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, резидентами платных парковок на улице Угрешской в Дзержинском и на Комсомольском проспекте в Люберцах стал 141 житель. Еще 144 человека получили резидентские разрешения на муниципальных парковках на улице Калараш в Люберцах, на проспекте Мира и на улице Некрасова в Реутове.
В пресс-службе подчеркнули, что часть заявок на получение резидентских разрешений была отклонена по причине некорректного предоставления документов. Среди ошибок: отсутствие согласия от несовершеннолетних, указание некорректного кадастрового номера. Также встречались о случаи, когда заявитель не был собственником квартиры или автомобиля.
Таким образом, чтобы получить резидентское разрешение, нужно подать заявление на регпортале Подмосковья, срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней.
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Новый раздел запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел"
23 октября, 12:42
 
Новости ПодмосковьяДзержинскийЛюберцыПарковка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала