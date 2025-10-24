Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Финансовый управляющий Мария Ознобихина просит вернуть в собственность блогера Елены Блиновской 100% долей десяти компаний, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В заявлениях Ознобихина просит признать недействительными сделки, направленные на "размытие" и уменьшение доли Блиновской и ее мужа в уставном капитале компаний, а также вернуть им корпоративный контроль над ними.

Всего она просит вернуть в собственность Блиновской 10 компаний.

Как пояснил РИА Новости ее юрист Иван Морозов, финансовый управляющий надеется, что имущество и деньги этих компаний поступят в конкурсную массу и помогут погасить долги перед кредиторами.

"Однако все деньги, которые были на счетах, мы направили на погашение задолженности по налогам", - добавил Морозов.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Ознобихиной восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.