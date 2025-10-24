Рейтинг@Mail.ru
Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/oznobihin-2050375407.html
Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний
Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний - РИА Новости, 24.10.2025
Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний
Финансовый управляющий Мария Ознобихина просит вернуть в собственность блогера Елены Блиновской 100% долей десяти компаний, сказано в материалах дела, с... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:41:00+03:00
2025-10-24T14:41:00+03:00
москва
елена блиновская
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966236385_335:216:905:537_1920x0_80_0_0_62f5c4746f0fff77327d24bef7f31776.jpg
https://ria.ru/20250519/blinovskiy-2017909626.html
https://ria.ru/20251024/sud-2050235950.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966236385_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_23170d42c492aa97aac50bf935dcdae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, елена блиновская, московский городской суд, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд, Происшествия
Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской десять компаний

Финансовый управляющий попросил вернуть Блиновской 100% долей десяти компаний

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Финансовый управляющий Мария Ознобихина просит вернуть в собственность блогера Елены Блиновской 100% долей десяти компаний, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В заявлениях Ознобихина просит признать недействительными сделки, направленные на "размытие" и уменьшение доли Блиновской и ее мужа в уставном капитале компаний, а также вернуть им корпоративный контроль над ними.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Суд признал перевод мужем Блиновской крупной суммы своему отцу незаконным
19 мая, 17:58
Всего она просит вернуть в собственность Блиновской 10 компаний.
Как пояснил РИА Новости ее юрист Иван Морозов, финансовый управляющий надеется, что имущество и деньги этих компаний поступят в конкурсную массу и помогут погасить долги перед кредиторами.
"Однако все деньги, которые были на счетах, мы направили на погашение задолженности по налогам", - добавил Морозов.
Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Ознобихиной восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
Вчера, 00:20
 
МоскваЕлена БлиновскаяМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала