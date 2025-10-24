Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165

УЛАН-УДЭ, 24 окт - РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло со 159 до 165, из них 92 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Бурятии.

"По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребенка. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ . Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Минздрав Бурятии сообщал РИА Новости, что на 23 октября зарегистрировано 159 случаев заболевания, из них 90 детей, госпитализированы 82 человека, 20 из них выписаны.