Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло со 159 до 165, из них 92 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Бурятии. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24
2025-10-24T05:40:00+03:00
2025-10-24T05:40:00+03:00
УЛАН-УДЭ, 24 окт - РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло со 159 до 165, из них 92 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Бурятии.
"По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребенка. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ
"Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Минздрав Бурятии
сообщал РИА Новости, что на 23 октября зарегистрировано 159 случаев заболевания, из них 90 детей, госпитализированы 82 человека, 20 из них выписаны.
В среду Железнодорожный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании, также было выявлено, что в помещениях цехов нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. Помимо прочего, компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.