Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская Федерация может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus, так прокомментировал РИА Новости состоявшуюся накануне тренировку российских стратегических ядерных сил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Россия в современном мире действует сдержанно, но решительно. Прошедшая тренировка продемонстрировала готовность Кремля без промедления и колебаний использовать ядерное оружие там, где это будет необходимо – Россия больше не станет проводить красные линии и предупреждать кого-либо, подчеркнул военный аналитик.