Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus
Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus - РИА Новости, 24.10.2025
Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus
Российская Федерация может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus, так прокомментировал РИА Новости состоявшуюся накануне тренировку российских... РИА Новости, 24.10.2025
Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus
Аналитик Коротченко: РФ может ответить любым оружием на атаки Tomahawk
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская Федерация может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus, так прокомментировал РИА Новости состоявшуюся накануне тренировку российских стратегических ядерных сил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В случае применения американскими или немецкими военнослужащими с территории Украины
дальнобойного оружия по целям в глубине российской территории, например, крылатых ракет Tomahawk или Taurus, Россия
может прибегнуть к любым вариантам ответного реагирования в отношении тех конкретных стран НАТО
, которые совершат данный акт вооруженной агрессии", - отметил Коротченко
.
Россия в современном мире действует сдержанно, но решительно. Прошедшая тренировка продемонстрировала готовность Кремля без промедления и колебаний использовать ядерное оружие там, где это будет необходимо – Россия больше не станет проводить красные линии и предупреждать кого-либо, подчеркнул военный аналитик.
"Прошедшая тренировка показала способность и готовность российской ядерной триады к выполнению поставленных перед ней задач, в том числе в варианте отработки приказов, поступающих от Верховного Главнокомандующего ВС РФ. В настоящее время количество новых носителей в составе СЯС РФ - более 90%. Все это новые системы ракетно-ядерных вооружений. Мы поддерживаем гарантированный ядерный паритет с тремя ядерными странами НАТО: США
, Великобританией
, Францией", - добавил Коротченко.