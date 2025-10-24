Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus
03:22 24.10.2025
Эксперт: Россия может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus
россия, украина, сша, игорь коротченко, нато
Россия, Украина, США, Игорь Коротченко, НАТО
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская Федерация может ответить любым оружием на атаки Tomahawk или Taurus, так прокомментировал РИА Новости состоявшуюся накануне тренировку российских стратегических ядерных сил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В случае применения американскими или немецкими военнослужащими с территории Украины дальнобойного оружия по целям в глубине российской территории, например, крылатых ракет Tomahawk или Taurus, Россия может прибегнуть к любым вариантам ответного реагирования в отношении тех конкретных стран НАТО, которые совершат данный акт вооруженной агрессии", - отметил Коротченко.
Россия в современном мире действует сдержанно, но решительно. Прошедшая тренировка продемонстрировала готовность Кремля без промедления и колебаний использовать ядерное оружие там, где это будет необходимо – Россия больше не станет проводить красные линии и предупреждать кого-либо, подчеркнул военный аналитик.
"Прошедшая тренировка показала способность и готовность российской ядерной триады к выполнению поставленных перед ней задач, в том числе в варианте отработки приказов, поступающих от Верховного Главнокомандующего ВС РФ. В настоящее время количество новых носителей в составе СЯС РФ - более 90%. Все это новые системы ракетно-ядерных вооружений. Мы поддерживаем гарантированный ядерный паритет с тремя ядерными странами НАТО: США, Великобританией, Францией", - добавил Коротченко.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США
30 сентября, 22:13
 
РоссияУкраинаСШАИгорь КоротченкоНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
