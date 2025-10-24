Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов

БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Этот матч еще не сыгран, действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - отметил Орбан.