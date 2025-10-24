Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов - РИА Новости, 24.10.2025
09:28 24.10.2025
Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов - РИА Новости, 24.10.2025
Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской... РИА Новости, 24.10.2025
экономика
россия
венгрия
будапешт
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
венгрия
будапешт
экономика, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов

Орбан: Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти из России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Совет Евросоюза утвердил в понедельник поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
"Мы всё ещё боремся. Так что эта битва ещё не проиграна. Необходимы серьёзные манёвры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что при запрете недорогих и надежных нефти и газа из России счета за энергию для населения Венгрии значительно вырастут.
"Этот матч еще не сыгран, действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - отметил Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Брюссель вынашивает план отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан
9 мая, 09:39
 
ЭкономикаРоссияВенгрияБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Версия 2023.1 Beta
