https://ria.ru/20251024/opasnost-2050249961.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T04:51:00+03:00
2025-10-24T04:51:00+03:00
2025-10-24T04:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/44/1555334441_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_de183a274e846041a63afbc4df0f07b1.jpg
https://ria.ru/20251024/opasnost-2050247591.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/44/1555334441_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_ed667f98a034beb8668922cab5760421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА