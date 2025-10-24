https://ria.ru/20251024/opasnost-2050247591.html
В Брянской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
