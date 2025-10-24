https://ria.ru/20251024/oon-2050367045.html
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом - РИА Новости, 24.10.2025
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом
ООН сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат в международных отношениях, несмотря на давление Запада, заявил директор департамента... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:17:00+03:00
2025-10-24T14:17:00+03:00
2025-10-24T14:17:00+03:00
россия
кирилл логвинов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
https://ria.ru/20251024/mid-2050274457.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кирилл логвинов, оон
Россия, Кирилл Логвинов, ООН
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом
Логвинов: ООН сохранит свое значение как универсальный диалоговый формат
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ООН сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат в международных отношениях, несмотря на давление Запада, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Я уверен в том, что Организация Объединенных Наций сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат для межгосударственного обсуждения", - сказал он, выступая в Дипакадемии.
Как отметил Логвинов
, залогом успеха работы ООН
останется закрепленный в ее уставе принцип суверенного равенства государств. При этом он отметил, что будущее организации полностью зависит от политической воли ее государств-членов и степени их готовности соблюдать свои обязательства.
В то же время Логвинов обратил внимание, что на ООН оказывается беспрецедентное давление со стороны стран Запада, которые навязывают правила, идущие вразрез с уставом Всемирной Организации.
"Противостоять этому давлению можно только консолидацией усилий государств-членов, выступающих за восстановление всеобщего уважения к международному праву и укрепление его роли как основы международных отношений", - резюмировал он.