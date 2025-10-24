МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ООН сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат в международных отношениях, несмотря на давление Запада, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Я уверен в том, что Организация Объединенных Наций сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат для межгосударственного обсуждения", - сказал он, выступая в Дипакадемии.

Как отметил Логвинов , залогом успеха работы ООН останется закрепленный в ее уставе принцип суверенного равенства государств. При этом он отметил, что будущее организации полностью зависит от политической воли ее государств-членов и степени их готовности соблюдать свои обязательства.

В то же время Логвинов обратил внимание, что на ООН оказывается беспрецедентное давление со стороны стран Запада, которые навязывают правила, идущие вразрез с уставом Всемирной Организации.