Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/oon-2050367045.html
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом - РИА Новости, 24.10.2025
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом
ООН сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат в международных отношениях, несмотря на давление Запада, заявил директор департамента... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:17:00+03:00
2025-10-24T14:17:00+03:00
россия
кирилл логвинов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
https://ria.ru/20251024/mid-2050274457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кирилл логвинов, оон
Россия, Кирилл Логвинов, ООН
МИД назвал ООН наиболее универсальным диалоговым форматом

Логвинов: ООН сохранит свое значение как универсальный диалоговый формат

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ООН сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат в международных отношениях, несмотря на давление Запада, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Я уверен в том, что Организация Объединенных Наций сохранит свое значение как наиболее универсальный диалоговый формат для межгосударственного обсуждения", - сказал он, выступая в Дипакадемии.
Как отметил Логвинов, залогом успеха работы ООН останется закрепленный в ее уставе принцип суверенного равенства государств. При этом он отметил, что будущее организации полностью зависит от политической воли ее государств-членов и степени их готовности соблюдать свои обязательства.
В то же время Логвинов обратил внимание, что на ООН оказывается беспрецедентное давление со стороны стран Запада, которые навязывают правила, идущие вразрез с уставом Всемирной Организации.
"Противостоять этому давлению можно только консолидацией усилий государств-членов, выступающих за восстановление всеобщего уважения к международному праву и укрепление его роли как основы международных отношений", - резюмировал он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
МИД отреагировал на призывы в США к признанию России спонсором терроризма
Вчера, 09:29
 
РоссияКирилл ЛогвиновООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала