Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico
Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание Politico.
2025-10-24
2025-10-24T11:45:00+03:00
2025-10-24T11:45:00+03:00
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание
Politico.
"Фиаско в Лувре было неизбежным. Команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами - обличить хрупкость символа Франции
из-за десятилетий нехватки финансирования", - говорится в публикации издания.
Politico
напоминает, что еще в феврале главный управляющий Лувра сообщил на заседании парламента о "плохом, местами полуразрушенном состоянии" инфраструктуры музея, заявив, что обновить ее и усовершенствовать меры безопасности "совершенно необходимо".
"Мы с коллегами месяцами говорили о том, насколько удивительно то, что ничего критичного еще не случилось", - рассказала в интервью изданию смотрительница зала и профсоюзная активистка Лувра Элис Мюллер,
Politico также частично ознакомилось с отчетом счетной палаты, в котором подчеркиваются "постоянные" задержки в обновлении оборудования для обеспечения безопасности, например, камер - треть залов в том крыле, где произошло ограбление, их вовсе не имела.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.