Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico
Культура
Культура
 
11:45 24.10.2025
Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico
Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание Politico.
Новости
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание Politico.
"Фиаско в Лувре было неизбежным. Команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами - обличить хрупкость символа Франции из-за десятилетий нехватки финансирования", - говорится в публикации издания.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра
23 октября, 10:17
23 октября, 10:17
Politico напоминает, что еще в феврале главный управляющий Лувра сообщил на заседании парламента о "плохом, местами полуразрушенном состоянии" инфраструктуры музея, заявив, что обновить ее и усовершенствовать меры безопасности "совершенно необходимо".
"Мы с коллегами месяцами говорили о том, насколько удивительно то, что ничего критичного еще не случилось", - рассказала в интервью изданию смотрительница зала и профсоюзная активистка Лувра Элис Мюллер,
Politico также частично ознакомилось с отчетом счетной палаты, в котором подчеркиваются "постоянные" задержки в обновлении оборудования для обеспечения безопасности, например, камер - треть залов в том крыле, где произошло ограбление, их вовсе не имела.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Побег грабителей из Лувра - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Побег грабителей из Лувра сняли на видео
23 октября, 19:21
23 октября, 19:21
 
Культура
 
 
