Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет Ограбление Лувра было неизбежным - музею десятилетиями не достает финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности, пишет издание Politico.

"Фиаско в Лувре было неизбежным. Команда грабителей за несколько минут сделала то, что пытались сделать работники музея годами - обличить хрупкость символа Франции из-за десятилетий нехватки финансирования", - говорится в публикации издания.

Politico напоминает, что еще в феврале главный управляющий Лувра сообщил на заседании парламента о "плохом, местами полуразрушенном состоянии" инфраструктуры музея, заявив, что обновить ее и усовершенствовать меры безопасности "совершенно необходимо".

"Мы с коллегами месяцами говорили о том, насколько удивительно то, что ничего критичного еще не случилось", - рассказала в интервью изданию смотрительница зала и профсоюзная активистка Лувра Элис Мюллер,

Politico также частично ознакомилось с отчетом счетной палаты, в котором подчеркиваются "постоянные" задержки в обновлении оборудования для обеспечения безопасности, например, камер - треть залов в том крыле, где произошло ограбление, их вовсе не имела.