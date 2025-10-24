https://ria.ru/20251024/oblast-2050270227.html
При атаке беспилотников на Новгородскую область пострадавших нет
Пострадавших после атаки беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2025
новгородская область
