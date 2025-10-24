Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Брянской области рассказал, на что направят выделенные средства - РИА Новости, 24.10.2025
08:58 24.10.2025
Губернатор Брянской области рассказал, на что направят выделенные средства
Губернатор Брянской области рассказал, на что направят выделенные средства - РИА Новости, 24.10.2025
Губернатор Брянской области рассказал, на что направят выделенные средства
Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:58:00+03:00
2025-10-24T08:58:00+03:00
брянская область
россия
курская область
александр богомаз
марат хуснуллин
владимир путин
вооруженные силы украины
брянская область
россия
курская область
брянская область, россия, курская область, александр богомаз, марат хуснуллин, владимир путин, вооруженные силы украины
Брянская область, Россия, Курская область, Александр Богомаз, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Губернатор Брянской области рассказал, на что направят выделенные средства

Богмоаз: выделенные Брянской области 12,2 млрд руб направят на выплаты гражданам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Богомаз. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том числе мостов, от диверсий и обстрелов, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз.
В начале октября Богомаз сообщил, что Брянской области в рамках реализации первого этапа программы восстановления и развития приграничных регионов с 2025 по 2027 год выделено более 12 миллиардов рублей.
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Аэропорт в Брянске реконструируют к концу года, заявил Богомаз
23 октября, 03:47
Как рассказал губернатор в интервью РИА Новости, в первую очередь эти деньги будут направлены на компенсацию ущерба гражданам за утраченное имущество.
"Плюс на инфраструктуру и безопасность... Это будут сейчас на первом этапе.. Инфраструктура - это те же водопроводы, те же дороги, это тепло и электроснабжение. А безопасность - это еще укрепление мостов, укрепление школ дополнительные", - сказал Богомаз.
На уточняющий вопрос, идет ли речь об укреплении объектов для защиты от обстрелов и диверсий, губернатор ответил положительно: "да-да".
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что бюджет всех затрат для восстановления разрушенных в результате атак ВСУ объектов в Брянской области оценивается примерно в 15 миллиардов рублей.
Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года была разработана по поручению президента России Владимира Путина.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Херсонская область нуждается в своем аэропорту, заявил Сальдо
22 октября, 15:00
 
Брянская областьРоссияКурская областьАлександр БогомазМарат ХуснуллинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
