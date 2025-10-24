Губернатор Брянской области рассказал, на что направят выделенные средства

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том числе мостов, от диверсий и обстрелов, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз.

В начале октября Богомаз сообщил, что Брянской области в рамках реализации первого этапа программы восстановления и развития приграничных регионов с 2025 по 2027 год выделено более 12 миллиардов рублей.

Как рассказал губернатор в интервью РИА Новости, в первую очередь эти деньги будут направлены на компенсацию ущерба гражданам за утраченное имущество.

"Плюс на инфраструктуру и безопасность... Это будут сейчас на первом этапе.. Инфраструктура - это те же водопроводы, те же дороги, это тепло и электроснабжение. А безопасность - это еще укрепление мостов, укрепление школ дополнительные", - сказал Богомаз.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об укреплении объектов для защиты от обстрелов и диверсий, губернатор ответил положительно: "да-да".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что бюджет всех затрат для восстановления разрушенных в результате атак ВСУ объектов в Брянской области оценивается примерно в 15 миллиардов рублей.