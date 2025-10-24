В Кировоградской области повреждены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине, заявил в пятницу глава областной администрации Андрей Райкович.

Как написал Райкович в своем Telegram-канале, ночью повреждены объекты "критической инфраструктуры области... на территории Новоукраинского района. Он не уточнил, о каких объектах идет речь.