https://ria.ru/20251024/obekty-2050258645.html
В Кировоградской области повреждены объекты инфраструктуры
В Кировоградской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 24.10.2025
В Кировоградской области повреждены объекты инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине, заявил в пятницу глава областной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T07:24:00+03:00
2025-10-24T07:24:00+03:00
2025-10-24T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировоградская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
https://ria.ru/20251023/sumy-2050159989.html
кировоградская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Украина
В Кировоградской области повреждены объекты инфраструктуры
Глава ОВА Райкович: в Кировоградской области повреждены объекты инфраструктуры