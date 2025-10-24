https://ria.ru/20251024/noyabr-2050244319.html
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в ноябре
россия, ярослав нилов, госдума рф
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в начале ноября, с 5 по 7 число, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"На следующей неделе у нас будет шестидневная рабочая неделя, суббота будет рабочим днем. Зато мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя у нас будет короткая - это среда, четверг, пятница", - сказал Нилов
Он отметил, что сделано это было в прошлом году решением правительства в соответствии с Трудовым кодексом РФ
. По словам политика, перенос был произведен для того, чтобы оптимизировать время работы и отдыха.
"У нас на следующей неделе рабочих шесть дней, но три дня непрерывных выходных: воскресенье, понедельник, вторник. И потом среда, четверг, пятница - короткая рабочая неделя", - подытожил Нилов.