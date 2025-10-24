Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в ноябре

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в начале ноября, с 5 по 7 число, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"У нас на следующей неделе рабочих шесть дней, но три дня непрерывных выходных: воскресенье, понедельник, вторник. И потом среда, четверг, пятница - короткая рабочая неделя", - подытожил Нилов.