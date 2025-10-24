Рейтинг@Mail.ru
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
14:24 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
Североатлантический альянс должен обеспечивать три ключевые гарантии безопасности на Украине, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединенными...
2025-10-24T14:24:00+03:00
2025-10-24T14:24:00+03:00
В мире, Украина, Европа, Косово, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Военно-морские силы США, НАТО
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной

Экс-главком НАТО Ставридис: альянс обеспечит гарантии безопасности на Украине

Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс должен обеспечивать три ключевые гарантии безопасности на Украине, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.
«
"Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
Вчера, 13:26
Вчера, 13:26
Как указал экс-главком альянса, объединению необходимо обеспечивать безопасность Украины в море, на земле и в небе: военные корабли государств-участниц блока буду патрулировать в Черном море, западные самолеты установят бесполетную зону, а в саму страну отправят несколько тысяч иностранных военнослужащих.
Кроме того, Запад должен будет обеспечивать Украину всем необходимым вооружением, подчеркнул Ставридис.
В российском МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России
Вчера, 12:24
Вчера, 12:24
 
