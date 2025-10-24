https://ria.ru/20251024/nato-2050370145.html
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной - РИА Новости, 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
Североатлантический альянс должен обеспечивать три ключевые гарантии безопасности на Украине, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединенными... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:24:00+03:00
2025-10-24T14:24:00+03:00
2025-10-24T14:24:00+03:00
в мире
украина
европа
косово
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
военно-морские силы сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
https://ria.ru/20251024/tramp-2050338976.html
https://ria.ru/20251024/unherd-2050308416.html
украина
европа
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, косово, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), военно-морские силы сша, нато
В мире, Украина, Европа, Косово, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Военно-морские силы США, НАТО
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
Экс-главком НАТО Ставридис: альянс обеспечит гарантии безопасности на Украине