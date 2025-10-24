Рейтинг@Mail.ru
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО - РИА Новости, 24.10.2025
21:29 24.10.2025
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья еще в августе, Ленинский районный суд... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T21:29:00+03:00
2025-10-24T21:29:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
екатеринбург
РИА Новости
2025
происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО

Жителя Урала, обвиняемого в педофилии, отпустили домой по состоянию здоровья

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья еще в августе, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему эту меру до середины ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее издание "Комсомольская правда" информировала, что 56-летнего екатеринбуржца Владимира Смышляева, обвиняемого в насилии над детьми, суд отпустил из СИЗО под домашний арест с возможностью выхода в магазин. Издание со ссылкой на соседей многоэтажки, где живет фигурант, отмечало, что рядом с ними находится несколько школ и детский сад, а жертвами Смышляева могли быть порядка 30 детей.
«
"По Смышляеву. Ему (Свердловский – ред.) областной суд в августе изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Это связано с состоянием здоровья обвиняемого. Ленинский районный суд (Екатеринбурга – ред.) 14 октября продлил меру пресечения в виде домашнего ареста по 17 ноября", – сказала собеседница агентства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни
Вчера, 06:37
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловский областной суд
 
 
