Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО
24.10.2025
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья еще в августе, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему эту меру до середины ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее издание "Комсомольская правда" информировала, что 56-летнего екатеринбуржца Владимира Смышляева, обвиняемого в насилии над детьми, суд отпустил из СИЗО под домашний арест с возможностью выхода в магазин. Издание со ссылкой на соседей многоэтажки, где живет фигурант, отмечало, что рядом с ними находится несколько школ и детский сад, а жертвами Смышляева могли быть порядка 30 детей.
"По Смышляеву. Ему (Свердловский – ред.) областной суд в августе изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Это связано с состоянием здоровья обвиняемого. Ленинский районный суд (Екатеринбурга
– ред.) 14 октября продлил меру пресечения в виде домашнего ареста по 17 ноября", – сказала собеседница агентства.