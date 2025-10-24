ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в насилии над детьми, отпустили из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья еще в августе, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему эту меру до середины ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее издание "Комсомольская правда" информировала, что 56-летнего екатеринбуржца Владимира Смышляева, обвиняемого в насилии над детьми, суд отпустил из СИЗО под домашний арест с возможностью выхода в магазин. Издание со ссылкой на соседей многоэтажки, где живет фигурант, отмечало, что рядом с ними находится несколько школ и детский сад, а жертвами Смышляева могли быть порядка 30 детей.