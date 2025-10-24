Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Имена многих зарубежных добровольных помощников Москвы, благодаря которым СССР получил данные, облегчившие ему создание своей атомной бомбы, нельзя назвать и по сей день, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Научно-техническая разведка - одно из ключевых направлений работы СВР . Двадцать шестого октября отечественная научно-техническая разведка отметит свое 100-летие. Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.

"Сколько же имен наших верных зарубежных друзей, без которых проникновение в "атомные" секреты было бы невозможно, мы не можем назвать даже сегодня", - сказал Нарышкин в интервью " Российской газете ".

Начало операции отечественной внешней разведки по добыче атомных секретов Запада, получившей в оперативной переписке шифр "Энормоз", было положено в середине 1940 года, напомнил Нарышкин.

"Заместитель начальника отделения НТР Леонид Квасников обратил внимание на исчезновение из всех зарубежных научных журналов работ по ядерной тематике и, проанализировав совокупность данных, пришел к выводу о развертывании на Западе работ по использованию энергии деления ядра атома в военных целях. Свои соображения он доложил начальнику разведки Павлу Фитину , который со всей серьезностью воспринял эту информацию и дал указание подготовить соответствующую ориентировку-задание для резидентур в наиболее технически развитых странах", - добавил директор СВР.

Первые документальные материалы по ориентировке НТР были получены лондонской резидентурой от членов " Кембриджской пятерки " - группы британских информаторов советской внешней разведки: 16 сентября 1941 года от Дональда Маклейна, а через 9 дней независимо от него и в более полном объеме подтверждены Джоном Кернкроссом, отметил Нарышкин.

"Кернкросс тогда трудился в парламенте секретарем у лорда Хэнки, к которому стекались сообщения от всех британских спецслужб. И Кернкросс, не мудрствуя лукаво, переслал нам полный доклад, из которого следовало, что работы по атому уже идут, выделенные на это огромные средства быстро осваиваются, а ведущие британские ученые действуют совместно с коллегами-американцами", - сказал директор СВР.

Советский резидент в Лондоне Анатолий Горский передал эти документы молодому разведчику линии НТР Владимиру Барковскому, который понял главное - речь идет о создании принципиально нового сверхмощного оружия, отметил Нарышкин. "Информация об этом была срочно направлена в центр. Так атомная проблематика стала одной из главных тем в деятельности внешней разведки и, конечно, НТР", - добавил он.

По словам Нарышкина, внешней разведке отводилась решающая роль в получении информации по проблематике создания атомного оружия. У научно-технической разведки было немало и других успехов, "но этот наиболее значительный, обеспечивший безопасность нашего государства на десятилетия вперед", подчеркнул он.

Нарышкин опроверг устойчивое представление об операции "Энормоз" как о "похищении секретов атомной бомбы советской разведкой". "Как же далека такая оценка от исторической действительности! Доступ к "атомным" секретам был предоставлен добровольно самими западными учеными, нашими бескорыстными помощниками. Они понимали: атомная бомба, находящаяся в руках единственной страны, представляет огромную опасность для всего человечества", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что 15 июня 1996 года выдающимся атомным разведчикам Леониду Квасникову, одному из зачинателей научно-технической разведки, Владимиру Барковскому, Александру Феклисову , Анатолию Яцкову и Леонтине Коэн присвоено звание Героя России . Моррис Коэн был удостоен этого высокого звания годом ранее - 20 июля 1995 года.

Во время Второй мировой войны среди других важнейших направлений НТР было получение информации о военной технике и технологиях ее изготовления с использованием новейших научно-технических достижений, добавил Нарышкин. "Много внимания уделялось добыче сведений об актуальных исследованиях - как практических, так и теоретических - в ключевых областях науки и техники", - сказал он.