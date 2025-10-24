Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/naryshkin-2050240239.html
Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР
Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР - РИА Новости, 24.10.2025
Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР
Имена многих зарубежных добровольных помощников Москвы, благодаря которым СССР получил данные, облегчившие ему создание своей атомной бомбы, нельзя назвать и по РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:30:00+03:00
2025-10-24T01:30:00+03:00
ссср
россия
москва
сергей нарышкин
павел фитин
александр феклисов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
кембриджская пятерка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994942312_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_224b721928882a24842fa1fc3f413a4e.jpg
https://ria.ru/20250927/sekrety-2044741695.html
https://ria.ru/20250830/ekspert-2038445006.html
https://ria.ru/20251021/naryshkin-2049502322.html
https://ria.ru/20251006/naryshkin-2046591298.html
ссср
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994942312_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7f4c5f7c4be7e199093e1df8bbd8ff06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, россия, москва, сергей нарышкин, павел фитин, александр феклисов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка
СССР, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Павел Фитин, Александр Феклисов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Кембриджская пятерка
Нарышкин рассказал о процессе создания атомной бомбы в СССР

Нарышкин: многих, кто помог СССР создать атомную бомбу, нельзя назвать и сегодня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Имена многих зарубежных добровольных помощников Москвы, благодаря которым СССР получил данные, облегчившие ему создание своей атомной бомбы, нельзя назвать и по сей день, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Научно-техническая разведка - одно из ключевых направлений работы СВР. Двадцать шестого октября отечественная научно-техническая разведка отметит свое 100-летие. Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
Атомная бомба Толстяк, сброшенная на город Нагасаки - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Разведка в СССР подсчитывала возможности США по производству атомных бомб
27 сентября, 06:27
"Сколько же имен наших верных зарубежных друзей, без которых проникновение в "атомные" секреты было бы невозможно, мы не можем назвать даже сегодня", - сказал Нарышкин в интервью "Российской газете".
Начало операции отечественной внешней разведки по добыче атомных секретов Запада, получившей в оперативной переписке шифр "Энормоз", было положено в середине 1940 года, напомнил Нарышкин.
"Заместитель начальника отделения НТР Леонид Квасников обратил внимание на исчезновение из всех зарубежных научных журналов работ по ядерной тематике и, проанализировав совокупность данных, пришел к выводу о развертывании на Западе работ по использованию энергии деления ядра атома в военных целях. Свои соображения он доложил начальнику разведки Павлу Фитину, который со всей серьезностью воспринял эту информацию и дал указание подготовить соответствующую ориентировку-задание для резидентур в наиболее технически развитых странах", - добавил директор СВР.
Презентация мультимедийного объекта-инсталляции, имитирующей пульт управления запуском бомбы РДС-1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Разведка СССР сократила создание атомной бомбы на год, считает Костюков
30 августа, 03:10
Первые документальные материалы по ориентировке НТР были получены лондонской резидентурой от членов "Кембриджской пятерки" - группы британских информаторов советской внешней разведки: 16 сентября 1941 года от Дональда Маклейна, а через 9 дней независимо от него и в более полном объеме подтверждены Джоном Кернкроссом, отметил Нарышкин.
"Кернкросс тогда трудился в парламенте секретарем у лорда Хэнки, к которому стекались сообщения от всех британских спецслужб. И Кернкросс, не мудрствуя лукаво, переслал нам полный доклад, из которого следовало, что работы по атому уже идут, выделенные на это огромные средства быстро осваиваются, а ведущие британские ученые действуют совместно с коллегами-американцами", - сказал директор СВР.
Советский резидент в Лондоне Анатолий Горский передал эти документы молодому разведчику линии НТР Владимиру Барковскому, который понял главное - речь идет о создании принципиально нового сверхмощного оружия, отметил Нарышкин. "Информация об этом была срочно направлена в центр. Так атомная проблематика стала одной из главных тем в деятельности внешней разведки и, конечно, НТР", - добавил он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Нарышкин допустил влияние ИИ на порядок ядерного сдерживания
21 октября, 03:53
По словам Нарышкина, внешней разведке отводилась решающая роль в получении информации по проблематике создания атомного оружия. У научно-технической разведки было немало и других успехов, "но этот наиболее значительный, обеспечивший безопасность нашего государства на десятилетия вперед", подчеркнул он.
Нарышкин опроверг устойчивое представление об операции "Энормоз" как о "похищении секретов атомной бомбы советской разведкой". "Как же далека такая оценка от исторической действительности! Доступ к "атомным" секретам был предоставлен добровольно самими западными учеными, нашими бескорыстными помощниками. Они понимали: атомная бомба, находящаяся в руках единственной страны, представляет огромную опасность для всего человечества", - сказал он.
Нарышкин напомнил, что 15 июня 1996 года выдающимся атомным разведчикам Леониду Квасникову, одному из зачинателей научно-технической разведки, Владимиру Барковскому, Александру Феклисову, Анатолию Яцкову и Леонтине Коэн присвоено звание Героя России. Моррис Коэн был удостоен этого высокого звания годом ранее - 20 июля 1995 года.
Во время Второй мировой войны среди других важнейших направлений НТР было получение информации о военной технике и технологиях ее изготовления с использованием новейших научно-технических достижений, добавил Нарышкин. "Много внимания уделялось добыче сведений об актуальных исследованиях - как практических, так и теоретических - в ключевых областях науки и техники", - сказал он.
В годы войны от НТР было получено более одной тысячи комплектов секретных материалов по самым разным направлениям, подчеркнул Нарышкин. "Это авиация, радиолокация, фармакология, защита от биологического и химического оружия... И конечно, атомная проблематика", - добавил он.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Нарышкин рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности в Евразии
6 октября, 10:53
 
СССРРоссияМоскваСергей НарышкинПавел ФитинАлександр ФеклисовСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Кембриджская пятерка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала